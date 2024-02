(Di domenica 25 febbraio 2024) Forlì, 25 febbraio 2024 –daper due, come nei migliori film horror vanno ala portare i fiori ai propri defunti, ma al momento di andare via si rendono conto di essere rimastidentro. Alla, i due 80enni senza perdersi d’animo: intorno alle 17.20 hanno dato l’allarme chiamando la polizia che li ha raggiunti alin via Cà Bagnoli, quartiere Villarotta. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito rintracciato i dueche hanno riferito agli agenti di aver provato a utilizzare, senza successo, il pulsante interno di apertura. Col passare dei minuti cominciavano a calare le tenebre e iniziava a piovere. A quel punto gli agenti, prima che le ...

Serata da incubo per una coppia di anziani: restano chiusi al cimitero al buio e sotto la pioggia: I due 80enni hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati subito i poliziotti che, grazie a due scale, sono riusciti a far superare loro un muretto di due metri e mezzo

