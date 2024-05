Cristiano Ronaldo - gol pazzesco e finale di Coppa | calcia al volo senza guardare la porta | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2024) Continua il momento eccezionale dicon la maglia dell’Al Nassr. Il portoghese ex Juventus è un lusso in Arabia Saudita e uno dei punti più alti è arrivato nella sfida di semidi King Cup contro l’Al Khaleej. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 grazie alla doppietta die al calcio di rigore trasformato da Mane. Nell’inutile gol della bandiera di Fawaz Al Terais. La prodezza diCR7 non ha intenzione di fermarsi e contro l’Al Khaleej è stato protagonista di una prodezza incredibile. Al 17? e sul punteggio di 0-0, il portoghese ha sbloccato il punteggio con un gol mozzafiato: l’ex Juventus non guarda mai la, poi lascia partire un tiro che si infila in rete ...