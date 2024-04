Cristiano Malgioglio | Ho scritto una canzone con dedica d’amore a Cristiano Ronaldo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) “Hounacon una. E’ una dichiarazioneche faccio a”. Lo ha detto, in un’intervista a Verissimo, rivelando di aver composto un branoto a, il fuoriclasse portoghese con un passato in Italia alla Juventus e ora in Arabia Saudita: “E’ una dichiarazioneviscerale. Ma lui ancora non lo sa”, ha aggiunto. SportFace.