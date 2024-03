Dieci cose maschiliste e patriarcali che non vogliamo più vedere al ristorante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cari ristoratori, chef e baristi, per il 2024, nel Giorno internazionale della donna, vorremmo esprimere un desiderio, per noi e per tutte le donne che amano mangiare fuori: nonpiù essere trattate in maniera diversa rispetto agli uomini. Mettete da parte tutti i vostri stereotipi sui gusti, le norme di bon ton figlie dei loro tempi (tempi del tutto superati, se non ve ne foste accorti), i tic che avete perpetuato fino ad oggi durante il momento del conto, i vergognosi menu senza prezzi, le carte di vini servite sempre al sesso maschile. I pregiudizi sulle donne che amano bere e a cui può capitare di alzare ogni tanto l'asticella. Il nostro non è un desiderio di contrapposizione, non ci riteniamo meglio degli uomini, ma una legittima richiesta di parità, anche quando si è tavola. E ricordatevi che non solo siamo in grado di pagare il conto come i nostri ...