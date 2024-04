Ci sono stati 3 morti di Covid in Toscana (un uomo e 2 donne con età media di 86 anni), negli ultimi sette giorni (20-27 marzo 2024) L'articolo Covid in Toscana : 3 morti nell’ultima settimana. E 36 ... (firenzepost)

negli ultimi sette giorni (27 marzo - 3 aprile 2024) non c’è stato nessun decesso per Covid , in Toscana , mentre sono stati registrati 45 nuovi casi di Covid -19: 38 confermati con tampone molecolare ... (firenzepost)

Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana. 40 nuovi contagi, 6 i ricoverati - Non ci sono morti in Toscana per Coronavirus negli ultimi sette giorni (4-10 aprile 2024). Sono 40 i nuovi casi di Covid-19 registrati: 28 confermati con tampone molecolare e gli altri 12 con test rap ...firenzepost

Imprese – Il numero dei fallimenti aziendali raggiunge nuovamente il livello record a marzo - Tribunale distrettuale di Kreuzberg (archivio), tramite l'agenzia di stampa dts . Halle (Sale) (agenzia dts) - Nel mese di marzo il numero dei ...toscanacalcio

Estra Pistoia, Ron Rowan indica la strada: «I playoff saranno un obiettivo fisso» - Il neo patron del Pistoia Basket parla del suo futuro in Toscana: «Prima squadra sempre ai playoff e settore giovanile solido» Ron Rowan è tornato a Pistoia, ha fatto di nuovo impazzire il PalaCarrara ...pistoiasport