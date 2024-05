Cosmo - il rave liberatorio e la bandiera palestinese al Concerto del 1 maggio

Successo di ascolti per la grande maratona musicale del Concertone del Primo Maggio che ieri ha totalizzato 1.840.000 telespettatori con 11.9% di share su Rai 3. E in qualche modo il merito va anche alla rivelazione di ieri sera, BigMama . Spigliata, Ironica , sempre sul pezzo e capace di gestire ... Continua a leggere>>

La ventiduenne cantautrice, in arte « Chiamamifaro », è la terzogenita di Giorgio Gori e Cristina Parodi . I famosi genitori hanno sempre appoggiato la sua passione per la musica, ma da lontano: «Non voglio che mi diano una mano in nessun modo»

Per vedere la vera faccia del Concertone del Primo Maggio ? quello "ufficiale" dei sindacati e della Rai, ieri in via eccezionale al Circo Massimo e non alla solita Piazza San Giovanni, come dal 1991 ? bisogna guardarsi la diretta del pomeriggio e affidarsi a pesci più o meno piccoli. Lì c'è...

