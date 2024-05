Corte Ue | Getty restituisca all’Italia l' Atleta Vittorioso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per laeuropea dei Diritti dell'Uomo è legittima la richiesta di restituzione all'Italia di una statua in bronzo del periodo greco classico facente parte del patrimonio culturale nazionale, "L'", attribuita a Lisippo, che si trova attualmente alHouse Museum di Malibu, in California, Stati Uniti.Lalo ha confermato in una sentenza emessa oggi a Strasburgo. I giudici hanno ritenuto che la tutela del patrimonio culturale e artistico di un paese rappresenti uno scopo legittimo, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza ricorda, tra l'altro, due convenzioni internazionali (Unesco, 1970, e Unidroit, 1995), una direttiva e un regolamento Ue (rispettivamente del 2014 e del 2009) riguardanti il furto, l'esportazione illecita, il trasferimento di ...

Bruxelles, 2 mag. (askanews) – Per la Corte europea dei Diritti dell’Uomo è legittima la richiesta di restituzione all’Italia di una statua in bronzo del periodo greco classico facente parte del patrimonio culturale nazionale, “ l’Atleta Vittorioso ”, attribuita a Lisippo , che si trova attualmente ... Continua a leggere>>

Un’importante vittoria per il patrimonio culturale italiano. La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha il pieno diritto di riavere l’Atleta Vittorioso, una statua bronzea di epoca ellenistica attribuita a Lisippo, rinvenuta nel 1964 al largo delle coste marchigiane e ... Continua a leggere>>

Il ministro Sangiuliano esulta per il ritorno in Italia dell’Atleta di Lisippo: “Esposto a Fano, ma possibile tour espositivo” | VIDEO - Il ministro Sangiuliano accoglie con favore la sentenza della corte europea dei diritti umani che impone il ritorno in Italia della statua dell'Atleta di Lisippo.

Atleta Vittorioso, Sangiuliano: “corte Strasburgo riconosce i diritti dello Stato italiano. Impegnati per ritorno in Italia” - Fu in seguito trafugata all’estero e dal 1978 è esposta nel museo getty Villa di Malibu (California). Sul contenzioso, la corte di Cassazione, con una pronuncia del novembre 2018, aveva confermato la ...

