Borussia Dortmund-Augsburg sabato 04 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

Champions League, tutti a caccia del Real Madrid. Ancelotti vede in quota un altro trionfo, PSG prima rivale - ROMA - E' sempre Ancelotti il favorito per la Champions. Dopo il primo round delle semifinali, il Real Madrid continua a fare la voce grossa in quota: per ...

Continua a leggere>>

Una squadra che non perde mai - È il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, avversaria della Roma nelle semifinali di Europa League e a sei partite dal realizzare un'intera stagione senza sconfitte ...

Continua a leggere>>

Le squadre già qualificate alla prossima Champions League - La nuova Champions League scalda i motori, dall'anno prossimo ci saranno 36 squadre di cui almeno cinque italiane ...

Continua a leggere>>