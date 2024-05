Clizia Incorvaia agli hater | Provo pietà Perché perdete tempo con me se non vi interesso?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’influencer, 43 anni, è stata attaccata spesso din questo ultimo periodo, che la criticanosta mostrando regolarmente su Instagram tutti i preparativi del suo matrimonio con Paolo Ciavarro, 33 anni. Il matrimonio trae Paolo Ciavarro si avvicina: i due si sarebbero dovuti sposare il prossimo 11 ottobre in Campania, ma hanno deciso di anticipare il matrimonio al 12 luglio per celebrare anche Eleonora Giorgi che, da poco, si è operata per il cancro al pancreas, diagnosticatole di recente.e Paolo Ciavarro si sposeranno in Versilia, in Toscana,proprio lì, durante le riprese di Sapore di sale 2, si sono incontrati Eleonora Giorgi e l’ex marito ...