Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia anticipano la data delle nozze

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 27 aprile 2024): condividono i dettagli del matrimoniosono pronti a condividere tutti gli emozionanti dettagli del loro imminente matrimonio con Monica Setta nella trasmissione “Storie di donne al bivio”, a partire dal 7 maggio. La nuova serie racconterà la loro storia d’amore e il viaggio verso il matrimonio. Un cambio di programma Inizialmente previsti per l’11 ottobre in Campania, la coppia ha deciso di spostaree location al 12 luglio in Versilia. Questa decisione ha un significato poetico poiché riecheggia la storia d’amore dei genitori di, Massimoed Eleonora Giorgi, che si innamorarono in Versilia durante le ...