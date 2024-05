Clamoroso - Barbara D'Urso va al Nove Anzi no E scoppia il caso tv tra smentite e indiscrezioni

(Di giovedì 2 maggio 2024) E se nella prossima stagione vedessimoD’sul, insieme ad Amadeus, Fazio e Crozza? Certo, lei sarebbe in bella compagnia e sulla rampa di lancio di una piattaforma destinata a volare ancora più in alto. Allo stato attuale si tratta solo di(del sito Dagospia), che fanno parte di quel tele-mercato che di q...

Barbara D’Urso sarebbe dovuto essere il terzo big name a passare a Nove nell’arco di un anno (dopo Fabio Fazio e Amadeus) e i rumor sul passaggio a Warner Bros Discovery si rincorrono da mesi. L’ultimo a scriverne è stato Roberto D’Agostino che su Dagospia ha parlato di “trattative in corso” con ... Continua a leggere>>

Barbara d’Urso sarebbe dovuto essere il terzo big name a passare a Nove nell’arco di un anno (dopo Fabio Fazio e Amadeus) e i rumor sul passaggio a Warner Bros Discovery si rincorrono da mesi. L’ultimo a scriverne è stato Roberto D’Agostino che su Dagospia ha parlato di “trattative in corso” con ... Continua a leggere>>

E se nella prossima stagione vedessimo Barbara D’Urso sul Nove, insieme ad Amadeus, Fazio e Crozza? Certo, lei sarebbe in bella compagnia e sulla rampa di lancio di una piattaforma destinata a volare ancora più in alto. Allo stato attuale si tratta solo di indiscrezioni (del sito Dagospia), ... Continua a leggere>>

barbara D’Urso, colpo di scena: arriva la smentita sul futuro in tv - Tornerà, quasi certamente, in tv, ma sul futuro di barbara D'Urso regna ancora incertezza. Arriva la smentita sugli ultimi rumors.

Continua a leggere>>

BOOM! Warner Bros. Discovery a Davide Maggio: “Smentiamo esistenza di contatti per D’urso” - Che per barbara D’Urso ci sia un progetto bello e chiaro ... le indiscrezioni secondo le quali D’urso sarebbe in trattative per accasarsi sul nove. Il motivo Semplice: non ci risulta alcun interesse ...

Continua a leggere>>

barbara D'Urso al nove Lucio Presta conferma: «Trattative in corso», ecco il nuovo programma che potrebbe condurre - Lunedì scorso il messaggio - con foto dell'iconico "caffeuccio" - pubblicato sui suoi canali social che lasciava presagire un imminente ritorno: "Coming ...

Continua a leggere>>