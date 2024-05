Circo Massimo gremito per Concertone - edizione più social di sempre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (askanews) – Ildel Primo Maggio di Roma, che si è tenuto ieri sera in unnonostante la pioggia, ha ottenuto un grande successo, confermandosi come uno degli eventi più attesi e celebrati dell’anno, anche sui. Oltre 50 artisti e ospiti hanno reso l’2024 un momento indimenticabile, per chi ha partecipato in presenza e per chi lo ha seguito in TV, alla radio o suimedia. Ilha catturato l’attenzione di milioni di spettatori registrando record di interazioni su ogni media, coniugando la potenza della musica con un messaggio di speranza, solidarietà e cambiamento. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustiziae” è lo slogan che CGIL, ...