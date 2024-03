Subsonica | «Stiamo ancora insieme perché ci siamo traditi»

Scuola, Valditara: “In aula maggioranza alunni sia italiana” - Ieri Matteo Salvini, leader della Lega, ospite di 'Porta a Porta', ha affermato: "Io penso che ci debba essere un tetto per gli stranieri nelle classi italiane, direi un 20%. Altrimenti è un caos di ...sbircialanotizia

Gianluca Grignani in concerto: "I residui restano, il Rock'n'Roll va avanti" - Le date primaverili anticipano quelle estive, un album e un libro. La data zero è fissata il 22 marzo a Fontaneto D'Agogna, in provincia di Novara. L'INTERVISTA ...tg24.sky