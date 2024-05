Chiara Ferragni può dire addio a Pantene | Havi Mond prende il suo posto nella campagna pubblicitaria

Dopo Safilo, Coca Cola e le Cartiere Paolo Pigna, Anche il brand Pantene ha chiuso la collaborazione con Chiara Ferragni . L’azienda ha scelto una nuova testimonial , la 40enne modella israeliana Havi Mond , già conosciuta per aver sfilato per Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e Calvin Klein. ... Continua a leggere>>

Milano, 2 maggio 2024 – Un’altra tegola, un altro contratto andato in fumo: dopo il caso del pandoro Balocco è innegabile che per Chiara Ferragni non sia più come prima e se da una parte deve riconquistare la fiducia degli amati “guys”, dall’altra Anche le varie aziende che l’avevano assoldata ...

