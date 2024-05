Chiara Ferragni licenziata da Pantene | al suo posto la bellissima modella Havi Mond

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non è davvero un momento felice, questo, per. I danni di immagine successivi allo scandalo pandoro sembrano sempre più clamorosi, con tante aziende che hanno improvvisamente fatto marcia indietro e abbandonato l’influencer, dopo averla scelta come testimonial. Ultima in ordine cronologico è stata, che aveva selezionato la moglie di Fedez come propria ambasciatrice nel 2016 e che ha preferito “sostituirla” per il lancio dell’ultima campagna, optando per un’altra star. Virando su un nome che a molti utenti è sembrato non casuale, quello dellaisraeliana quarantenne, già comparsa nelle prime immagini del profilo Instagram del brand. Una decisione arrivata mentreè al centro di varie controversie, inclusa un’indagine ...

