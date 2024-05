Chiara Alzati | Nella comunicazione medica e scientifica è determinante parlare chiaro e bene

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 maggio 2024) In un discorso in pubblico comunicare nel mondo giusto è sempre più fondamentale, soprattutto in ambito medico, farmaceutico e sanitario, combinando voce, gestualità e corpo. È quanto insegna il Metodo® di, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer. Milano, 2 maggio 2024. Congressi, convegni, conferenze e riunioni in ambito medico e