Chiara Alzati | “C' è differenza tra ‘comunicare' e ‘parlare' come un leader”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) - Comunicare bene in un discorso in pubblico è fondamentale per un executive manager. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® di, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer. Milano, 10 aprile 2024. Fretta, cattiva gestione delle proprie emozioni, ego, incapacità di porsi le giuste domande sono alcuni dei fattori che portano un manager a “parlare” anziché a “comunicare” nella sua azienda e per la sua azienda. Errori che lo possono portare, quindi, ad una comunicazione non efficace. Secondo una statistica condotta da Holmes, analizzando oltre 100.000 casi nel Regno Unito e negli USA, gli errori di comunicazione nel Public Speaking costano alle aziende una media di 62.4 milioni di dollari l'anno. Queste problematiche si riscontrano in modo significativo anche in Italia. Una soluzione che sta prendendo ...