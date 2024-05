Chi esce ad Amici sabato 4 maggio 2024 - eliminato settima puntata Seral - le anticipazioni

Quando si scende in campo, non si guarda in faccia a nessuno. Con questo spirito Jannik Sinner ha affrontato l’amico Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, un match a senso unico, visto il successo dell’altoatesino con il punteggio di 6-0 ...

