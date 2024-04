Sinner rincuora Sonego | Ho dovuto isolare l’amicizia Posso crescere di livello Domani si allena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Quando si scende in campo, non si guarda in faccia a nessuno. Con questo spirito Jannikha affrontato l’amico Lorenzonel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, un match a senso unico, visto il successo dell’altoatesino con il punteggio di 6-0 6-3. Un approccio molto deciso quello di Jannik, al cospetto invece di una prestazione sottotono del piemontese. E così è maturata la quinta vittoria in altrettanti scontri diretti per il 22enne pusterese: “Ho cominciato bene e in maniera solida. Lui probabilmente non si è sentito particolarmente bene in campo ed era un po’ precipitoso. Sono comunque partite difficili queste perché io e Lorenzo siamo molto amici e abbiamo un bellissimo rapporto. Ho“, ha dichiarato il n.2 del ...