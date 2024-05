Chi è Jessica Gunning - l’inquietante protagonista di Baby Reindeer

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 2 maggio 2024)è una delle miniserie prodotte da Netflix che ha riscosso un incredibile successo di pubblico grazie anche all’interpretazione dinei panni delpersonaggio di Martha. Ma chi è, di fatto, questa attrice che è riuscita a catalizzare l’attenzione di un pubblico tanto vasto come quello delle piattaforme streaming? Iniziamo con il dire chenasce nel West Yorkshire nel 1986. Qui frequenta la Holmfirth High School per poi continuare i suoi studi al Rose Bruford College, dove si laurea nel 2007.in una scena diRaindeer – Fonte: NetflixLa recitazione e, in particolare, il teatro, entrano nella sia vita con la produzione di un classico shakespeariano, Molto rumore per ...