Challenger 175 Cagliari 2024 | Darderi e Musetti avanzano ai quarti - fuori Sonego

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vittoria molto sofferta per Lorenzo, che avanza comunque aidi finale del175 di. L’azzurro ha sconfitto in due set l’argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 7-6(4) 7-6(4) in due ore e 20 minuti di gioco. In una gara caratterizzata da due interruzioni per pioggia, il carrarino era sopra 4-1 nel primo set, ma dopo lo stop ha sciupato il vantaggio, vincendo lo stesso il parziale al tie break. Anche nel secondo set l’andamento è stato il medesimo, conche spreca un vantaggio di 5-1 concedendo due volte il break mentre serviva per chiudere. Alla fine però le sue qualità sono emerse nel tie break, concluso con un punteggio speculare al primo set. Il classe 2002 affronterà ora aiNuno Borges, giustiziere in ...