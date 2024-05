Centrali nucleari - record di adesioni per visitare gli impianti italiani in dismissione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si sono chiuse con ildile iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin apre al pubblico leindi Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE) e per la prima volta l’impianto Itrec di Rotondella (MT). Le visite si terranno nel fine settimana dell’11 e 12 maggio. Open Gate 2024 fa registrare complessivamente oltre 5.000: 3.354 partecipanti attesi e 1.744 iscritti ad una specifica mailing list per essere informati sulle prossime iniziative analoghe. L’evento si svolge sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sarà un appuntamento plastic free, confermando l’impegno di Sogin per contribuire al raggiungimento ...