Zelensky | difesa aerea ci serve per le centrali nucleari

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "La Russia non rinuncia al ricatto delle radiazioni e, in particolare, continua a giocare brutalmente con la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia: non escludiamo che anche le infrastrutture delle altree le reti di distribuzione siano minacciate dal terrore russo. Questo può essere fermato solo dalla, da sistemi specifici come Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS. Sistemi che voi avete. Sono necessari in Ucraina in questo momento, per impedire a Putin di affidarsi a metodi terroristici". Lo ha detto Volodymyrai leader Ue.