Carceri | Zampa-Merola Pd - ' Pratello conferma che giustizia minorile non v - Nordio risponda'

Bologna , 31 marzo 2024 – Emergenza personale al Carcere minorile del Pratello a Bologna . Il sindacato Fp Cgil "ha appreso che la direzione dell'istituto per minorenni ha comunicato al personale di polizia penitenziaria che nel mese di maggio non potrà godere di giornate di congedo ordinario ...

Carceri: Zampa-Merola (Pd), 'pratello conferma che giustizia minorile non va, Nordio risponda' - Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “La visita che abbiamo appena svolto al carcere minorile del pratello, conferma le nostre preoccupazioni sia sugli effetti del decreto Caivano che sull’attuale impronta asse ...

Assalito dal branco per il cellulare - Si è avvicinato a un ragazzo di diciannove anni e gli ha sferrato un pugno. Il tutto per rubargli il cellulare che aveva con sé. È successo nella serata di lunedì scorso, quando gli agenti sono inte ...

Il festival che cura l’altro. Confessioni e speranze: "L’esperienza nell’Ipm occasione per rinascere" - Lo sguardo sull’altro, che cura l’anima, dà il via a un progetto di azioni per riparare il danno e conciliare le parti. Curae Festival, la manifestazione promossa da Ministero di Giustizia, Ipm di Pon ...

