Carcere minorile Pratello a Bologna | niente ferie per il personale “Situazione al limite”

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Emergenzaaldel. Il sindacato Fp Cgil “ha appreso che la direzione dell'istituto per minorenni ha comunicato aldi polizia penitenziaria che nel mese di maggio non potrà godere di giornate di congedo ordinario (ovvero le) a causa della carenza di, visto che verranno a mancare sei unità dall'organico già carente”, si legge in una nota. “Purtroppo siamo davanti ad unaincomprensibile in cui si vietano i giusti diritti soggettivi aldi cui questa sigla ha già segnalato in precedenza – continua la nota –. Purtroppo in queste condizioni, nonostante le consuete rassicurazioni da parte del ...

Un ragazzo di 19 anni è stato condannato a 8 anni di carcere perché accusato di aver Tortura to e violenta to un ragazzino di 16 anni nel carcere minorile Beccaria .Continua a leggere (fanpage)

Tempo di lettura: 4 minutiResta alta la tensione nell’Istituto penale per minorenni di Airola , nel Beneventano. Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del settore minorile del ... (anteprima24)

Su Rai 3 la storia di "Cotti in fragranza" e il riscatto dal Carcere minorile attraverso la pasticceria - La puntata di "Generazione Bellezza" andrà in onda martedì 2 aprile alle 20.15. Dai dolci sono nate tante iniziative, compreso il bistrot "Al fresco", che offrono un'alternativa ai giovanissimi detenu ...palermotoday

Pasqua al Carcere delle Vallette per i Radicali: "Sovraffollamento e gravi carenze di personale" - In occasione delle visite nelle carceri italiane promosse per Pasqua dal Partito Radicale Nonviolento, transnazionale e transpartito questa mattina due delegazioni hanno fatto visita presso il Carcere ...torinoggi