Capua - si sente male dopo aver mangiato un dolce coi genitori | muore bimba di 5 anni

Tempo di lettura: 2 minutiRisale al 2007 l’accordo tra la Regione Campania e il Comune di Capua per il piano recupero urbano, grazie al quale la città di Fieramosca beneficiò di un finanziamento per il recupero dell’ex Capannone TPN in via Mariani, una delle tante progettualità appartenenti al ...

Continua a leggere>>