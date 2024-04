Capua | ricominciano i lavori dell’ex Capannone TPN dopo sei anni | “Speriamo ci sia nuova vita”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRisale al 2007 l’accordo tra la Regione Campania e il Comune diper il piano recupero urbano, grazie al quale la città di Fieramosca beneficiò di un finanziamento per il recuperoTPN in via Mariani, una delle tante progettualità appartenenti al primo ricco quinquennio di opere dell’amministrazione Carmine Antropoli. Le opere erano state precedute da un’altra attività di rimozione della vecchia tettoia con la collocazione di nuovi pannelli. Poi isi erano interrotti per effetto di un procedimento giudiziario poi conclusesi già diversifa. “Finalmente,uno stop di tanti, idi recuperoin via Mariani, frutto di un ...