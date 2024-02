Raddoppio della Rho-Parabiago | i cittadini fanno appello | “No a 4 anni di cantiere”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il prossimo mese di aprile iniziano i lavori delferroviario Rho-con termine per il 2026, ma la linea nel suo complesso sarà terminata solo nel 2028. Il comitato Rho-in questi giorni ha dichiarato di adire al Consiglio di stato per bloccare l’inizio del. "Si tratta di una vera e propria sfida contro il tempo nei confronti di un intervento giudicato inutile e irrazionale e fortemente impattante". In passato il Tribunale Amministrativo Regionale aveva rigettato due volte la richiesta di sospensione cautelare per bloccare temporaneamente l’intervento in attesa di un verdetto finale. Faremoal Consiglio di Stato auspicando che il secondo grado di giudizio possa ribaltare questa situazione di presunta trascuratezza". Nei giorni scorsi è stata raccolta la ...