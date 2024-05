A Cannes Palma d' oro onoraria a Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024)riceverà lad'oroal festival dial Grand Theatre Lumiere alla cerimonia di apertura del 14 maggio., tre Oscar e nove Golden Globe, tra le più grandi interpreti della storia del cinema, torna sulla Croisette per la prima volta da quando aveva vinto il premio come migliore attrice nel 1989 per Un grido nella notte diretto da Fred Schepisi.