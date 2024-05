Cannes - Palma Onoraria a Meryl Streep

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 21.30d'Oro, al Festival di. Le sarà consegnata durante la cerimonia di apertura, il 14 maggio. L'attrice torna sulla Croisette 35 anni dopo aver vinto il premio come migliore attrice per "Evil Angels",nel 1989.vanta tre Oscar e nove Golden Globe. "Sono immensamente onorata.Ricevere un premio arappresenta per un artista il traguardo più alto",ha dichiarato l'attrice.