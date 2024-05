Calciomercato Milan – L’Inter piomba su Brescianini | sgarbo in vista?

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marco Bresciani, centrocampista del Frosinone cresciuto nel vivaio del, è conteso da diverse squadre in Serie A. In ultimo l'Inter

Calciomercato Milan , Presto ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage di Luka Jovic e il club rossonero per discutere il rinnovo di contratto Il futuro dell’attaccante Luka Jovic sembra sempre più vicino al Milan . Nei prossimi giorni è, infatti, atteso un nuovo colloquio tra l’agente del ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , il fratello del terzino rossonero Kalulu ha parlato della stagione tormentata dagli infortuni e del futuro di Pierre… Se c’è un giocatore del Milan che in questa stagione non è riuscito a dare il proprio contributo a causa di problemi fisici che hanno fermato la sua crescita, ... Continua a leggere>>

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti , intervistato da Radio Serie A, ha parlato anche del Calciomercato . Duello col Milan per Zirkzee? Continua a leggere>>

Ibrahimovic sul RITIRO: «Vi spiego perché ho lasciato il calcio» - Le parole dell’ex bandiera Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente rossonero, ha raccontato ai microfoni del podcast ABTalks di Anas Bukhash del suo addio al calcio giocato con il milan. PAROLE – «Sto bene ...

Continua a leggere>>

milan, si ricerca il nuovo allenatore, Rossi: “Vorrei su un italiano, tipo Donadoni. Leao Deve correre anche indietro, non solo avanti” - milan, aperti i casting per l'allenatore: Sebastiano Rossi, che con i rossoneri ha scritto una pagina di storia, è intervenuto a Tag24 ...

Continua a leggere>>

Jovic milan, settimana decisiva per l’attaccante serbo: ecco cosa filtra sul suo futuro - Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra i giocatori in attesa di capire se sarà ancora al milan nella prossima stagione c’è sicuramente Luka Jovic. L’attaccante serbo aspetta la risposta ...

Continua a leggere>>