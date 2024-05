Calano le vaccinazioni e il morbillo torna a fare paura Bassetti e altri medici invitano a riprendere le campagne di immunizzazione ma vengono bersagliati dai No Vax

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo decenni in cui è stato tenuto sotto controllo dal vaccino, il. Come riferisce l’Organizzazione mondiale della Sanità, nel 2022-2023 i casi registrati di questo pericoloso patogeno, a causa della sensibile e costante diminuzione delle immunizzazioni che l’Oms e numerosi esperti tra cui Matteovogliono contrastare, sono stati 321.582. Si tratta di un +88 per cento rispetto al dato dell’anno precedente quando erano stati 171.153. Il dottor Patrick O’Connor, dell’OMS, ha infatti spiegato in una nota: “Il virus delè estremamente contagioso e qualsiasi lacuna nella copertura vaccinale rappresenta un potenziale rischio di epidemia. Pertanto, la copertura deve essere elevata ma anche uniforme ed equa”. Proprio davanti a numeri simili e con la ...

"Morire di morbillo nel 2024 in Europa", titolavamo ieri, dando la notizia di un uomo morto in Irlanda dopo aver contratto la malattia infettiva che colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 anni (e per questo viene detta infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite). Secondo... Continua a leggere>>

Il morbillo è tornato . E di morbillo si muore in Europa, nel 2024. In un solo mese, tra gennaio e inizio febbraio, è in rialzo il numero di Paesi che hanno segnalato casi di contagio, e in due di essi sono stati registrati sette decessi dopo aver contratto la malattia infettiva che colpisce... Continua a leggere>>

morbillo, casi nel mondo quasi raddoppiati: 321mila nel 2023 - Nel mondo sono in corso diverse epidemie di morbillo e alcuni focolai sono in aumento. I microbiologi clinici e gli infettivologi europei, e non solo, sono riuniti a Barcellona per l'Escmid Global, il ...

Continua a leggere>>

morbillo e pertosse, aumentano i casi in Italia. Raccomandate le vaccinazioni per bambini e adulti - Nell’ultimo anno, in Europa, 5.770 casi di morbillo (ECDC), mentre sono decuplicati quelli di pertosse. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie lancia un appello per l’estension ...

Continua a leggere>>

Simg, ‘morbillo e pertosse in aumento anche in Italia, vaccinare bimbi e adulti’ - (Adnkronos) – morbillo e pertosse sono in aumento in Europa e l’Italia non fa eccezione. I dati pubblicati dal Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) in occasione della Settim ...

Continua a leggere>>