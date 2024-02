Il morbillo è tornato | cosa sta succedendo in Italia

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Morire dinel 2024 in Europa", titolavamo ieri, dando la notizia di un uomo morto in Irlanda dopo aver contratto la malattia infettiva che colpisce spesso i bambini tra 1 e 3 anni (e per questo viene detta infantile, come la rosolia, la varicella, la pertosse e la parotite). Secondo...