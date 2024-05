Cagliari | incontro con i ministri Abodi e Giorgetti per lo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Ministro per lo Sport Andreaprosegue il suo giro di contatti per definire gli stadi italiani che ospiteranno le partite degli Europei del 2032. Oggi è stata la volta di, dove con una videoconferenza, insieme al ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo, ha approfondito il tema del nuovoche sorgerà al posto del vecchio Sant’Elia, ormai abbandonato dal 2017. L’impianto sarà un’opera pubblica in concessione pluriennale, da costruire con un forte investimento privato fra ilCalcio e il Gruppo COSTIM. Nell’si è parlato del progetto e della possibilità che il capoluogo sardo possa essere una delle sedi di EURO 2032, ma anche di facilitazioni per costruire i nuovi stadi visti i noti problemi burocratici da sempre presenti in ...