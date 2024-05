Caduta dei capelli - il farmaco usato da Trump può causare disfunzione sessuale e disturbi psichiatrici

La salute dei capelli è un riflesso del benessere del nostro corpo. Si tratta di un indicatore significativo e da non sottovalutare in un approccio sistemico alla salute. La buona condizione del capello può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui problemi metabolici, cattiva ... Continua a leggere>>

La perdita di capelli può provocare ansia e stress. È normale perdere da 50 a 100 capelli al giorno, ma quando diventa eccessiva? Diverse cause possono far aumentare il tasso di caduta dei capelli . Il ciclo dei capelli : cosa succede? Il ciclo dei capelli comprende quattro fasi: anagen (crescita ... Continua a leggere>>

Ti raccontiamo tutta la verità sul L'olio di rosmarino , perché sicuramente anche tu sui social hai visto creator utilizzarlo come panacea miracolosa per la crescita dei capelli. Se su Instagram & co. ti è spuntato nei “Per te”, probabilmente soffri di calvizie, e se questa condizione ti pesa ... Continua a leggere>>

Laura Aprati: «Ho perso tutti i capelli in una notte, uno choc». La malattia che ha colpito la giornalista Rai - «Per quanto drammatico e doloroso, quando ti diagnosticano il cancro sai già quali potranno essere gli effetti collaterali della chemioterapia e hai il tempo per prepararti psicologicamente alla ...

Continua a leggere>>

L'olio di rosmarino fa crescere i capelli - Tuttavia, uno studio in sé non è sufficiente per definire l'olio essenziale di rosmarino un trattamento efficace contro la caduta dei capelli. perchè amiamo l'olio essenziale Le aziende produttrici di ...

Continua a leggere>>

Laura Aprati, il dramma della giornalista Rai: «Ho perso tutti i capelli in una notte. Da quel momento nulla è stato come prima. Uno choc» - «Mi sono alzata una mattina e non avevo più un capello in testa. Mi sono guardata alla specchio e non mi sono riconosciuta: “Chi è questa persona”, “Cosa ...

Continua a leggere>>