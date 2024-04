Primavera e caduta dei capelli | quando e perché effettuare una visita tricologica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La salute deiè un riflesso del benessere del nostro corpo. Si tratta di un indicatore significativo e da non sottovalutare in un approccio sistemico alla salute. La buona condizione del capello può essere influenzata da una serie di fattori, tra cui problemi metabolici, cattiva alimentazione, influenze psicoemotive, stress e fattori stagionali. Laè una fase fondamentale nel percorso di un paziente, l’obiettivo è quello di individuare anomalie che interessano il cuoio capelluto e i. Solitamente la figura professionale idonea a ricoprire questo compito è il medico tricologo, capace di rilevare e curare le patologie del cuoio capelluto. Perdereè un fenomeno biologico naturale. Ogni giorno, infatti, cadono in media dai 50 ai 100in base ...