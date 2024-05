Caccia al Ventenne | Hashish e Pistola Pronta a Sparare - Arrestato in Scooter dalla Finanza!

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pescara - Nel cuore di Pescara, una freneticaall'uomo si è conclusa con l'arresto di un, incensurato ma con un carico pericoloso. Laè intervenuta nella zona di Rancitelli, bloccando il giovane mentre viaggiava in unocarico die unaBeretta rubata, completa di munizioniall'uso. Non è stata una cattura semplice: il ragazzo ha tentato la fuga alla vista dei militari, ma è stato fermato grazie all'abile fiuto del cane antidroga Ghiom, che non ha lasciato scampo al giovane. Ora si trova agli arresti domiciliari, accusato di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, con conseguenze che potrebbero includere il ritiro della patente e altri obblighi. Una storia che mette in luce la determinazione delle forze ...