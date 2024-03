Torino | agguato con il machete in strada | gamba amputata a un ventenne Dubbi sulla dinamica | caccia all' uomo

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete , mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento... (ilmessaggero)

Un 24enne è stato Gambizzato in pieno giorno a Torino, in via Monastir, zona Mirafiori Sud. ipotesi avvertimento dopo una lite della sera prima (notizie.virgilio)