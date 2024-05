Brighton - il Guardian | De Zerbi traball - in caso di addio il club punta su McKenna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilha perso un po’ di smalto negli ultimi due mesi, complici gli infortuni e gli scarsi risultati. Roberto De, attuale tecnico dei Seagulls, è molto stimato dalla dirigenza, ma le voci di un possibilesi fanno insistenti. Tra le speculazioni di mercato e una possibile frattura interna con l’allenatore italiano, ildell’East Sussex non vuole farsi trovare impreparato e prepara un piano di emergenza indi partenza dell’attuale tecnico, come riporta il The. Il nome è quello di Kieran, allenatore dell’Ipswich Town, che quest’anno ha fatto faville in Championship lottandosi il campionato con Leicester City e Leeds United. L’Ipswich, che ha bisogno di un punto ottenere la promozione in Premier League, ospiterà l’Huddersfield ...