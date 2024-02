Quante leggi abbiamo infranto Angela Brambati è fuori controllo

quanta voglia c'era in quegli anni di misurarsi con il mondo e quante difficoltà si incontravano? Abbiamo fatto un tour lungo tutta l'estate, con una marea di date. E siccome sono uno che ama andare

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Metti una mattina da Fiorello. Il mattin show di Rai2 ne combina un'altra delle sue. Nella puntata di "Viva Rai2" andata in onda il 16 febbraio, erano ospiti i Ricchi e Poveri. Reduci da Sanremo Angelo Sotgiu ehanno dato letteralmente spettacolo.patrimonio nazionale #VivaRai2 pic.twitter.com/uTkuTY9TeR — Andrea Conti ?? (@IlContiAndrea) February 16, 2024 Come quando, al momento dei saluti finali, la "brunetta" dei Ricchi e Poveri è montata in sella a una moto ed è partita a razzo col suo centauro. L'unico problema è cheera senza casco. A quel punto dallo studio di Fiorello si sono alzate le voci contrarie: "Non partire, accostascendi!". E Fiorello ha chiuso la partita con un laconico: "Non so...