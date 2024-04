Atletico Madrid rimonta e contro rimonta | passa il Borussia Dortmund

(Di martedì 16 aprile 2024) L’perde 4-2 sul campo deled esce dalla Champions League. I tedeschi volano in semifinale. Quarto di ritorno di Champions League pazzesco al Westfalenstadion ditra. Si parte dal 2-1 dell’andata a favore degli spagnoli. Pronti-via e dopo 4? Morata si divora il clamoroso gol del vantaggio davanti Kobel. Partita accesa, con i tedeschi che crescono dopo il quarto d’ora. La seconda parte di primo tempo è tutta di marca giallonera: prima arriva al 33? il gol di Brandt e dopo sette minuti il terzino Maatsen si inventa il gol del raddoppio. Incubo per l’. Nella ripresa, però, la squadra di Simeone esce fortissima dagli spogliatoi, tanto da ...

Il Borussia Dortmund è qualificato per le semifinali di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale la formazione tedesca ha battuto 4-2 l'Atletico Madrid che all'andata si era imposto 2-1. I ... (quotidiano)

Il Borussia Dortmund centra l`impresa e vola in semifinale di UEFA Champions League. I gialloneri di Edin Terzic eliminano l`Atletico Madrid ... (calciomercato)

Champions: il Borussia Dortmund batte l'Atletico Madrid e vola in semifinale - Il Borussia Dortmund è qualificato per le semifinali di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale la formazione tedesca ha battuto 4-2 l’Atletico Madrid che all’andata si era imposto 2-1. I g ...gazzettadiparma

Champions, PSG e Dortmund volano in semifinale! Barcellona ribaltato in 10 - BORUSSIA DORTMUND-Atletico Madrid - Il Borussia Dortmund ha staccato il pass per le semifinali di Champions League. La squadra di Edin Terzic, sconfitta 2-1 sei giorni fa al Wanda Metropolitano, ha ...tuttonapoli

Impresa Borussia Dortmund contro l’Atletico di Simeone. Psg da pazzi (1-4), ora che semifinale! - Con due risultati pazzeschi Borussia Dortmund e Psg battono rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona e si qualificano alla semifinale che si prospetta incandescente. Mbappè si sveglia nel finale L ...sportpaper