Bologna - processo Amato ultime notizie Il medico | Mai stato invidioso dei beni di mia moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – Per la seconda volta, Giampaolooculista di 64 anni accusato di avere ucciso con un cocktail di farmaci la suocera Giulia Tateo e laIsabella Linsalata a 22 giorni di distanza l’una dall’altra nell’ottobre 2021, ha preso la parola in tribunale. Spontanee dichiarazioni in cui ha ribattuto alle accuse rivoltegli dallo zio della, Nicola Tateo (parte civile come fratello di Giulia), ieri testimone alcontro. “Isabella mi confidò che Giampaolo si sentiva inferiore a lei perché non aveva immobili di proprietà”, ha detto lo zio, che ha riportato anche una circostanza avvenuta poche settimane prima del decesso della sorella Giulia: “Le chiesi se prendeva ancora le pillole per dormire, lei ridendo mi rispose ...