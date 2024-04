Processo Amato | il medico si commuove in aula | “Sono innocente | non ho ucciso né drogato nessuno”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Bologna, 3 aprile 2024 - “”. Ha reso spontanee dichiarazioni inGiampaolo, ildi 64 anni accusato dell’omicidio della moglie Isabella Linsalata, 62, e della suocera Giulia Tateo, 87, morte rispettivamente il 31 e il 9 ottobre 2021. A tratti si, mentre parla alla Corte con concitazione: “Non ho, non ho, non ho rubato farmaci. Non ho mai fatto del male a qualcuno, neppure una rissa da giovane. Rispetto la legge e il giuramento di Ippocrate. Non so perché Isabella sia morta, ma escludo categoricamente sia stato suicidio: amava la vita, amava i nostri figli di cui oggi, che li vede da lassù,sicuro sia orgogliosissima, come me ...