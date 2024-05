Bologna - il sogno Champions passa da Torino | il '2' di Motta a 2,75 Roma-Juv - quote in equilibrio

Alla vigilia di Torino-Bologna , l’allenatore rossoblù Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della sua squadra e dell’ Europa appena raggiunta aritmeticamente: “Il Bologna è tornato in Europa a distanza di 22 anni dall’ultima volta e siamo molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo ... Continua a leggere>>

Inter vince derby e scudetto, infiamma lotta zona Uefa - Lazio e bologna le più in forma nelle ultime 5 partite Se i Felsinei ... con 79 gol segnati e 18 subiti. La Dea a caccia della zona champions In campionato la Dea non è in forma ma i suoi pensieri e ...

Domani trasferta in casa dei granata. Il dt Sartori si recherà a Superga per deporre un mazzo di fiori in memoria del Grande Torino - Per la primissima volta pronuncia quella parolina: champions. Thiago Motta si sbottona, un passo in Europa l'ha fatto e adesso perché non provare qualcosina di più "Zirkzee ha postato un concetto di ...

champions, Coppa Italia, mercato: la Juve si gioca tutto, Allegri non deve più sbagliare - champions, Coppa Italia, mercato: la Juve si gioca tutto, Allegri non deve più sbagliare. Sono settimane decisive in casa bianconera Dalla qualificazione in champions League ancora da centrare fino al ...

