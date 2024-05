Biden | sì a proteste -non quelle violente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 17.55 "Lepacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e leno". Così il presidente Usainterviene sullepro-Gaza nei campus americani. "Il diritto alla protesta non significa diritto al caos", afferma. "Non c'è posto per discorsi di odio o violenza di alcun tipo, che si tratti di antisemitismo, islamofobia o discriminazione contro gli arabi americani o i palestinesi americani".si dice contrario all'invio della Guardia nazionale nei campus. Ma "l'ordine deve prevalere".