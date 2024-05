Beatriz D’Orsi era fidanzata a UeD? La bomba che mette a rischio il possibile trono

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 2 maggio 2024) In queste ore, sul web, è spuntata una segnalazione piuttosto importante che riguarda. L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian è, secondo molti, una delle papabili future troniste di Uomini e Donne. Lei stessa non ha escluso questa possibilità, tuttavia, pare che il tutto possa essere seriamente in dubbio a causa di una segnalazione. Ecco cosa è emerso. La segnalazione su, ha mentito a? L’influencer Alessandro Rosica ha raccolto la segnalazione di una una persona che lo segue, la quale ha dichiarato di avere delle notizie, poco confortanti, su. Nello specifico, l’utente in questione ha dichiarato che la ragazza sarebbecon un ragazzo di Siena, di cui è stato rivelato anche il nome, ma ...