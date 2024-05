Basket Serie A - cestista di Prato convocato dalla Nazionale cinese

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 - Compirà 19 anni il prossimo settembre e a momenti ci si sorprende della sua età, perché il suo nome circola ormai da un biennio fra gli addetti ai lavori come uno dei prospetti più interessanti delitaliano. Il diretto interessato sembra però intenzionato ad assecondare le sue origini cinesi, al momento: proprio pochi giorni fa è stato infattiCina per un collegiale. L'ascesa di Wei Lun Zhao,classe 2005 nato a, sembra ad ogni modo proseguire a pieno ritmo. Alto 182 centimetri per 74 chili di peso, già nel 2021/22 aveva esordito inA, non ancora diciassettenne con l'Openjobmetis Varese. Nel corso delle ultime stagioni con la società lombarda ha incrementato il bottino di presenze, riuscendo anche a ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Campobasso , sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Inizia la nuova fase della post season, dopo l’azione dei quarti di finale, dove le orogranata hanno confermato quanto di buono fatto ... Continua a leggere>>

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Schio-Ragusa , sfida valida come gara-1 delle semifinali playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Tutto secondo pronostico per le scledensi, che nei quarti di finali non hanno avuto troppi problemi a superare l’ostacolo rappresentato da ... Continua a leggere>>

Servirà la bella che si giocherà a Cerreto sabato 4 maggio ore 20,30. Chi vince affronterà Udine che ha eliminato La Spezia Matelica , 2 maggio 2024 – In gara-2 dei “quarti di finale” Play off del campionato di serie A2 femminile di Basket , la Halley Thunder Matelica esce sconfitta per 67-57 dal ... Continua a leggere>>

serie B Playoff - Ristopro Fabriano apre la serie a Montecatini dalla Gema - la Ristopro Janus basket Fabriano si appresta a iniziare i playoff contro la Gema Montecatini. La squadra toscana ha terminato al quarto posto il girone A, con un ruolino di 20 vittorie e 14 sconfitte ...

serie B Playoff - Battaglia a Quarrata, la spunta la Computer Gross - Nella lunga sfida stavolta la spunta l’Use Computer Gross. Servirà gara 3 per decidere chi, fra i biancorossi a la Dany basket Quarrata, andrà in semifinale. Gara due, quella del dentro o fuori per i ...

Pgs Orsal, stagione da incorniciare ed un emozionante play-off da vivere - in particolare quello di serie D Regionale con l’apice raggiunto con una storica finale play off per la promozione, disputata a San Severino e sostenuta da tante persone del quartiere e una marea di ...

