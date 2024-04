“Così i serpenti possono prevedere i terremoti”. Lo studio dell'Università di Bari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024), 17 aprile 2024 – L’università ‘Aldo Moro’ diha intrapreso unodeiattraverso l’osservazione e il monitoraggio del comportamento dei, che potrebbe aiutare ale attività sismiche. Glisi hanno basato il loro lavoro sull’osservazione delle attività e dei movimenti anomali dei rettili in occasione del terremoto dell’Aquila del 2009. Secondo unocondotto in Cina e riportato dalla rivista Focus, questi animali sono, infatti, in grado di percepire l’arrivo di un terremoto lontano anche centinaia di chilometri, diversi giorni prima. Quando accade, i rettili cercano di mettersi in salvo uscendo dai loro nidi, anche in stagioni fredde come l’inverno. Quelli che invece si trovano in stato di cattività, ...