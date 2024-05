Bari - bimbo di 4 mesi beve vino nel biberon | il piccolo sta meglio

Articolo pubblicato mercoledì 01 Maggio 2024, 10:03 I medici dell’ospedale pediatrico di Bari sono rimasti sconvolti quando un bambino di quattro mesi è arrivato in pronto soccorso in coma etilico . La madre, disperata per quanto accaduto al figlio, ha fatto comprendere immediatamente che quanto ... Continua a leggere>>

Una vicenda che sembra quasi incredibile. Un bimbo di quattro mesi è ricoverato in rianimazione all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, si trova finito in coma etilico, provocato dall’assunzione di vino. Nel preparare il biberon, il vino sarebbe stato usato per diluire il latte in polvere. ...

