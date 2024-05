Bargiggia SICURO | Milan vicino a De Zerbi Ibrahimovic su Conte…

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il giornalista Paoloè intervenuto in esclusiva anews24 parlando di calciomercato, Pioli, Conte e anche DeCon la qualificazione aritmetica in Champions League, ilpensa alla prossima stagione tra il possibile nuovo allenatore e alcuni rinforzi. Per analizzare questi temi,news24 ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Paolo. In due settimane la lista dei

Il giornalista Paolo Bargiggia a TvPlay ha parlato di quelli che potrebbero essere i prossimi tecnici di Milan e Napoli. I due club hanno un nome in comune a cui stanno guardando, ovvero Antonio Conte. Non sembra, però, essere il favorito dei rossoneri; anche per la panchina azzurra ci sono ... Continua a leggere>>

bargiggia: "Tutti spaventati da Conte, anche De Laurentiis si sta tirando indietro" - Forse dipende dal fatto che vuole avere il pieno controllo sui club Ad ogni modo, bargiggia ne ha parlato in un post pubblicato sui suoi canali social: "Allenatore milan Tra i nomi anche Fonseca, ma ...

Continua a leggere>>

bargiggia: "Conte non lo vuole più nessuno, anche ADL è spaventato" - Il giornalista Paolo bargiggia ha aggiornato la situazione relativa alle panchine in vista della prossima estate: "Allenatore milan Tra i nomi anche Fonseca, ma non come primissima scelta. Conte non ...

Continua a leggere>>

MERCATO - bargiggia: "Conte Non lo vuole nessuno, secondo me anche ADL si sta tirando indietro" - Paolo bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato a Tv Play le ultime novità relative al futuro di Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre: "Allenatore milan Tra i ...

Continua a leggere>>